Le banane fanno ingrassare? La grande bugia di questo gustoso frutto

Non è un segreto che la banana abbia molti benefici per la salute ed è ricca di vitamine, fibre e minerali.

alimentazione

salute

banane

Questo frutto dolce viene solitamente considerato un prodotto non adatto per dimagrire, ma in realtà non solo non fa ingrassare, ma può anche far perdere un paio di chili in più: ha solo 89 Kcal per 100 grammi. Una banana ha lo stesso numero di calorie di una mela. Pur essendo uno dei frutti che saziano di più, non contiene grassi e può vantare un alto contenuto di fibre solubili che aiutano ad abbassare i livelli di colesterolo e glucosio nel sangue. È anche un'opzione perfetta per coloro che soffrono di problemi all'apparato digerente, come stitichezza, diarrea o bruciore di stomaco. L'esperta consiglia di consumare fino ad un massimo di 3 banane al giorno. Sia gli sportivi che gli atleti professionisti scelgono questo frutto, in quanto è in grado di ripristinare i sali minerali persi per la sudorazione. Ha anche un effetto antiossidante. La cosa più importante della banana tuttavia è che induce il rilascio del neurotrasmettitore serotonina, l'ormone della felicità in grado di aumentare l'umore, calmare i nervi e, soprattutto, regolare l'appetito. Ma come consumarla se si vuole perdere peso? I nutrizionisti concordano sul fatto che per trarne il massimo bisogna mangiarla cruda e scegliere le meno mature, in quanto contengono meno zucchero. Si consiglia inoltre di abbinarla ad una fonte proteica, come latte, yogurt, formaggio, per ridurne l'indice glicemico, anche se, in ogni caso, non è controindicata per le persone con diabete.

