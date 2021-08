https://it.sputniknews.com/20210811/lallarme-dei-pediatri-il-coronavirus-uccide-anche-i-bambini-vaccinate-anche-loro-12463835.html

L'allarme dei pediatri: il coronavirus uccide anche i bambini, vaccinate anche loro

L'allarme dei pediatri: il coronavirus uccide anche i bambini, vaccinate anche loro

"In accordo con la American Academy of Paediatrics, la Società Italiana di Pediatria avverte l'esigenza di beneficiare di uno specifico intervento di...

Secondo i dati riportati da TgCom 24, in Italia si contano 240.105 casi sotto i nove anni, che arrivano a 436.938 casi accertati con tamponi per le fasce di età comprese tra i 10 e i 19 anni.I pediatri italiani fanno poi un confronto con i dati provenienti dagli Stati Uniti, dove i casi sono più che raddoppiati rispetto alla settimana precedente, passando da 38.654 a 71.726.Negli Stati Uniti sono morti 350 bambini a causa del coronavirus, mentre “milioni di minori hanno pagato un altissimo prezzo in termini di isolamento sociale, perdita di nonni e genitori, interruzione della scuola e delle attività educative in generale”, scrivono i pediatri statunitensi, che quindi chiedono si acceleri sull'approvazione del vaccino anche per i bambini più piccoli, per ora esclusi dall’immunizzazione.Locatelli, di recente, aveva detto che in autunno sarebbe arrivata l'autorizzazione anche per i bambini.Secondo il Report sulle caratteristiche dei pazienti positivi all'infezione da SARS-CoV-2 deceduti in Italia, emesso lo scorso 21 luglio 2021 dall'Istituto superiore di sanità, in Italia si sono registrati 12 decessi tra i 0 e 9 anni.Vaccino per le fasce 12–18 anni senza prenotazioneDal 16 agosto, in Italia, la campagna vaccinale per gli adolescenti e ragazzi di età tra i 12 e i 18 anni sarà libera, senza bisogno di prenotazione.Questo significa che ci si potrà recare presso un hub vaccinale di zona e richiedere di essere vaccinati al momento.La fascia di età 12–18 anni sarà immunizzata con vaccino Moderna, autorizzato più di recente, o con il vaccino della Biontech.

Emy Li Appena leggi " in accordo con American Academy" gia è sufficiente di risparmiare il fiato leggendo il resto. 2

raus jUEde Un appello ai genitori: cambiate i pediatri che vi propongono di vaccinare con Pfizer e Moderna i vostri figli. Ai pediatri criminali penseremo noi a chiedere il conto quando inizia la guerra civile. 1

