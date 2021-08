https://it.sputniknews.com/20210811/la-sabbia-della-sicilia-non-si-tocca-messaggio-recapitato-a-montecarlo-12465104.html

La sabbia della Sicilia non si tocca, messaggio recapitato a Montecarlo

La sabbia della Sicilia non si tocca, messaggio recapitato a Montecarlo

La sabbia del Golfo di Termini Imerese non si tocca. ll Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana ha bocciato la richiesta di portare tra i... 11.08.2021, Sputnik Italia

Si chiude così un'annosa vicenda, nata quando il principato di Montecarlo si è messo alla ricerca di sabbia ai fini di costruire un quartiere per persone abbienti. Non avendo, nel suo minuscolo ma danaroso territorio sovrano, la sabbia necessaria, il principato si era rivolto ad una società di Bologna, la Arenaria srl, la quale aveva adocchiato la sabbia di Termini Imerese come idonea alla questione.A darne la notizia l’Adnkronos, che ricorda anche come Montecarlo abbia intenzione di costruire il nuovo quartiere in mare, avendo terminato lo spazio a disposizione nel fazzoletto di terra del suo principato.Il nuovo quartiere si chiamerà Portier Cove e sarà destinato ad un uso residenziale, con la realizzazione anche di un parco da un ettaro e parcheggi per auto, oltre a un lungomare turistico.Tutto questo avrebbe dovuto essere costruito anche con il contributo della sabbia del Golfo di Termini Imerese, ma, per fortuna dei palermitani, il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana da parte della società Arenaria srl è caduto nel vuoto.Intanto, per Montecarlo il progetto è considerato ecosostenibile, sebbene debbano essere depositati in mare 18 cassoni di cemento armato prefabbricati alti 26 metri e pesanti 10 mila tonnellate ciascuno.

