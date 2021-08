https://it.sputniknews.com/20210811/jacobs-e-lo-ius-soli-io-faccio-latleta-non-politica-non-mi-usate-12466364.html

Jacobs e lo Ius soli, io faccio l’atleta non politica: non mi usate

Jacobs e lo Ius soli, io faccio l’atleta non politica: non mi usate

Non ci sta il campione della corsa sulla breve distanza a lasciarsi tirare nel vortice del dibattito politico sullo Ius soli. Lui vuol fare l'atleta e... 11.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-11T18:24+0200

2021-08-11T18:24+0200

2021-08-11T18:24+0200

sport

migranti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/01/12346022_0:0:2891:1626_1920x0_80_0_0_0ec032fab52a5aacbcf5029b04dbc1f2.jpg

Jacobs non si lascia trascinare nel melting pot che associa lo Ius soli agli immigrati che sbarcano a Lampedusa, non si lascia trascinare nel vortice senza controllo per “accontentare qualcuno e scontentare qualcun altro” e quindi, solo in questo caso, tira il freno.Ad accendere la miccia del dibattito è stato il presidente del Comitato olimpico nazionale (Coni), Giovanni Malagò, il quale ha chiesto ed è tornato a chiedere lo Ius soli sportivo.Jacobs, intanto, dice: “Faccio l’atleta. Voglio essere un simbolo per quello che faccio in pista”.Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha commentato sui social le parole di Jacobs, dicendo: "La risposta di Marcell Jacobs all’assalto di quei giornalisti che lo volevano far diventare a tutti i costi simbolo dello Ius Soli, dimenticando peraltro che il campione delle Fiamme Oro è italiano fin dalla nascita".

https://it.sputniknews.com/20210802/malago-sullo-ius-soli-sportivo-scuote-la-politica-italiana-12354748.html

qlc vogliono importare negri dandogli la cittadinanza per uccidere i non vaccinati , il piano diabolico dei covidoti pidioti a noma di quel frocio francese 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sport, migranti