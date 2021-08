https://it.sputniknews.com/20210811/ius-soli-e-scontro-nel-governo-salvini-lamorgese-sui-migranti-ha-fallito-12462334.html

Ius soli, è scontro nel governo. Salvini: "Lamorgese? Sui migranti ha fallito"

Ius soli, è scontro nel governo. Salvini: "Lamorgese? Sui migranti ha fallito"

Il leader della Lega in un intervento sul quotidiano La Stampa torna ad attaccare il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese: "Rilanciare lo ius soli darà linfa agli scafisti".

Lo scontro tra Matteo Salvini e il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, continua sulle colonne de La Stampa.L’intervento, firmato proprio dall’ex inquilino del Viminale e pubblicato dal quotidiano di Torino, arriva dopo la proposta del leader del Pd Enrico Letta di aprire “un tavolo in Parlamento per fare una nuova legge sulla cittadinanza” a settembre. Accostare lo Ius soli agli sbarchi, ragiona Letta, è “un fatto intollerabile e offensivo”.Il riferimento è ovviamente a Matteo Salvini, che oggi, sul quotidiano diretto da Massimo Giannini - lo stesso a cui ieri la ministra dell’Interno aveva detto che il leghista “non capisce” l’emergenza migranti -, definisce “discriminatorio riflettere sulla cittadinanza dopo le emozioni che i nostri atleti ci hanno regalato a Tokyo: uno sportivo non ha più diritti di un idraulico o di un cameriere”. “L'integrazione – va avanti il leader della Lega - è un obbligo, non un optional, e per questo la scuola è fondamentale".Poi ricorda “a Lamorgese e al Pd che con l'attuale legge sulla cittadinanza il nostro Paese celebra più di 112mila nuovi italiani all'anno: con la Germania, siamo in testa alla classifica tra i paesi dell'Unione europea”. Poi Salvini rivendica il calo degli arrivi nel governo Conte I: “Nel 2018, con la Lega appena arrivata al governo, le Ong avevano portato in Italia 5.993 persone, diventate 1.998 nel 2019. Nel 2021 siamo già a quota 5.050"."Più volte, - attacca ancora Salvini - Lamorgese ha fatto annunci o proposte rimaste lettera morta: dagli accordi per i ricollocamenti, fino al Mes di cui si era proclamata fiera sostenitrice”. Nel dibattito sulla cittadinanza, rilanciato dalla proposta del presidente del Coni Giovanni Malagò dopo la chiusura delle Olimpiadi di Tokyo, per l’introduzione di uno “ius soli sportivo”, interviene anche il M5S.Per il partito di Giuseppe Conte, però, secondo quanto dichiarato dalla senatrice Paola Taverna in un’intervista a Repubblica, la questione non sarebbe tra le priorità del Paese.“Penso che con il presidente Conte sapremo trovare una sintesi che tenga conto sia del multiculturalismo, sia di corrette politiche di integrazione e del diffuso bisogno di sicurezza - ha detto la parlamentare grillina -, ma questo argomento ogni tanto è usato in maniera pretestuosa”.

