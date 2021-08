https://it.sputniknews.com/20210811/in-svizzera-proposta-del-governo-per-non-fare-gratuitamente-i-tamponi-ai-non-vaccinati-12471633.html

In Svizzera proposta del governo per non fare gratuitamente i tamponi ai non vaccinati

In Svizzera proposta del governo per non fare gratuitamente i tamponi ai non vaccinati

Il governo svizzero propone di annullare i tamponi gratuiti per i non vaccinati.

Il Consiglio federale svizzero (governo) propone da ottobre di quest'anno di abolire i test gratuiti per il coronavirus per le persone che non si sono fatte vaccinare contro il Covid. Si presume che dal 1° ottobre il governo non coprirà i costi dei test per le persone asintomatiche del Covid, così come i test per chi non si è vaccinato o chi non è stato malato. È prevista un'eccezione per i bambini di età inferiore ai 12 anni e per le persone che non possono essere vaccinate per motivi medici. "Il Consiglio federale ha deciso di mantenere le misure restrittive generalmente accettate ancora in vigore (obbligo mascherine in luoghi chiusi e certificati vaccinali per eventi pubblici e discoteche). Esaminerà la situazione ed eventualmente adeguerà le misure nella sua riunione del 1° settembre, quando saranno più evidenti le conseguenze del rientro dalle vacanze estive", si legge nell. Allo stesso tempo, il governo ha notato che quasi la metà della popolazione svizzera è attualmente completamente vaccinata, tuttavia, dall'11 luglio, il tasso di vaccinazione è rallentato, nonostante i cantoni dispongano di scorte sufficienti di vaccini.Allo stesso tempo, il governo ha notato che quasi la metà della popolazione svizzera è al momento completamente vaccinata, tuttavia, dall'11 luglio, il tasso di vaccinazione è rallentato, nonostante i cantoni dispongano di scorte sufficienti di vaccini.

