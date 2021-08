https://it.sputniknews.com/20210811/il-green-pass-noi-non-lo-controlliamo-dicono-gli-steward-12465912.html

Il green pass? Noi non lo controlliamo, dicono gli steward

Non possiamo controllare anche il green pass: questa la posizione dell’Associazione nazionale delegati alla sicurezza, che rappresenta la categoria degli... 11.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-11T15:22+0200

2021-08-11T15:40+0200

Secondo il presidente dell'associazione Ferruccio Taroni, “la circolare del Viminale genera errate interpretazioni. Stiamo suggerendo e continueremo a suggerire ai delegati della gestione degli eventi, durante i Comitati per l’ordine pubblico, di usare persone diverse, quindi non steward, per il controllo del green pass”, secondo quanto riporta l’Huffingtonpost.E poi il consiglio alle società di eventi:Cosa dice la circolare del Viminale?La circolare del Viminale fa luce sulle disposizioni attuative della fase di verifica del green pass e ne individua due fasi.La prima fase è quella spettante al gestore dell’attività o dell’evento, che consiste quindi nella verifica del green pass da parte del proprietario del locale o dell'organizzatore dell'evento dove vige l’obbligo di mostrare il green pass, oppure da parte di personale adibito a tale funzione.Per quanto riguarda la seconda fase, la verifica dei documenti, questo compito spetta ai pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni.La circolare, proprio a proposito delle attività di intrattenimento e di spettacolo, ricorda che la verifica del green pass spetta al personale addetto ai servizi di controllo delle attività, sia in luoghi aperti al pubblico, che in pubblici esercizi.Le persone incaricate di effettuare il controllo dei documenti devono essere iscritte all’apposito elenco, tenuto dalle Prefetture. Sarà quindi necessario accertarsi che chi richiede di mostrare il green pass sia autorizzato a farlo.

