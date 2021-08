https://it.sputniknews.com/20210811/green-pass-furia-sgarbi-contro-deputato-dem-andrea-romano-12467920.html

Green pass, furia Sgarbi contro deputato dem Andrea Romano

Green pass, furia Sgarbi contro deputato dem Andrea Romano

I due politici erano stati invitati ad intervenire nella trasmissione Morning News insieme alla virologa Maria Gismondo per discutere il green pass. 11.08.2021, Sputnik Italia

Durante la trasmissione Morning News su Canale 5 condotta da Simona Branchetti, il tema centrale di discussione era il green pass. Secondo la virologa Maria Gismondo, questo strumento è inutile dal punto di vista sanitario, in quanto anche i vaccinati possono essere portatori asintomatici del virus e la loro carica virale è uguale a quella delle persone che non hanno ricevuto il siero anti-Covid.A queste parole, ha replicato il deputato del Pd Andrea Romano, accademico di Storia."Mi fa molta impressione sentire un medico che dice cose profondamente sbagliate...la dottoressa dovrebbe sapere sapere perfettamente che chi è vaccinato corre un rischio molto minore nel contagiarsi rispetto a chi non lo è".Dopodiché è intervenuto il deputato indipendente e critico d'arte Vittorio Sgarbi, inizialmente in modo pacato.A questo punto Romano ha dato del "negazionista del Covid" al suo collega a Montecitorio, cosa che ha scatenato la furia verbale di Sgarbi.Alla fine provvidenziale l'intervento della conduttrice Simona Branchetti, che è riuscita a riportare la calma in studio.Ieri il noto virologo Andrea Crisanti aveva sostanzialmente anticipato la posizione della sua collega Maria Gismondo sul green pass che ha scatenato lo scontro verbale tra Sgarbi e Romano, sostenendo che è solo uno strumento di "incentivo" per la vaccinazione, non uno di "sanità pubblica".

Irina Derefko Sgarbi.... Prendersela con Romano, è come sparare sulla Croce Rossa! Vuole giuocare facile! 2

msan.mr Sgarbi ha perfettamente ragione. Il lasciapassare colorato è un'invenzione burocratica che sulla scia del pretesto vaccinale, ha funzione di tracciamento più che virale, sottinteso come database dei movimenti, luogo, data e orientamento, di tutti i cittadini "euro-italici"! In sostanza ci vogliono schedare! 1

