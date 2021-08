https://it.sputniknews.com/20210811/green-pass-falso-ecco-che-cosa-rischiano-i-furbetti-12454911.html

Green pass falso, ecco che cosa rischiano i "furbetti"

I reati vanno dall'uso di atto falso alla truffa per chi cerca di aggirare i controlli presentando un certificato "taroccato" o appartenente ad un'altra persona.

2021-08-11T07:15+0200

coronavirus in italia

green pass

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/12453506_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_4a7d1a141e3c72f33b5e0f6dd8926d75.jpg

Si moltiplicano i blitz delle forze dell’ordine per scovare i “furbetti” del green pass. Solo ieri, in un’operazione congiunta tra Roma, Bari e Milano, sono stati sequestrati 32 canali Telegram che vendevano, per circa 100 euro, false carte verdi, ottenute attraverso certificati vaccinali contraffatti.Prima ancora, nel corso di un’altra operazione, stavolta della Guardia di Finanza, erano stati sequestrati altri 10 canali Telegram, nei quali venivano spacciati lasciapassare "tarocchi". Un mercato in fermento, quello dei green pass falsi, da quando il 6 agosto il certificato che attesta l’avvenuta vaccinazione, la guarigione o la negatività al Covid, è diventato obbligatorio, tra le altre cose, per frequentare bar e ristoranti al chiuso, piscine, palestre, teatri, cinema e musei.Anche il gestore, incaricato di fare i controlli, è sanzionabile, e rischia anche la chiusura dell’attività fino a 10 giorni in caso di violazione multipla.Chi, invece, tenta di aggirare le disposizioni entrate in vigore lo scorso 6 agosto presentando un certificato falso, magari contraffatto o acquistato sul web, può andare incontro ad un processo penale e rischiare dai sei mesi ai tre anni di carcere, con l'applicazione della fattispecie di “falsità materiale commessa dal privato”.Per chi mostra la certificazione di un’altra persona, approfittando del fatto che gli esercenti non possono richiedere il documento di identità, invece, può configurarsi il reato di sostituzione di persona, per cui si rischia fino ad un anno di carcere.Ma c’è un altro reato in cui si può incorrere mettendo in vendita o acquistando un green pass falso: quello di truffa.

2021

Notiziario

coronavirus in italia, green pass