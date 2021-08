https://it.sputniknews.com/20210811/germania-la-sala-concerti-arena-berlin-offre-musica-e-vaccini-per-contrastare-il-covid-12466177.html

Germania: La sala concerti Arena Berlin offre "musica e vaccini" per contrastare il Covid

Germania: La sala concerti Arena Berlin offre "musica e vaccini" per contrastare il Covid

La Germania teme una nuova ondata epidemica, e questa settimana, a Berlino, sono stati organizzati diversi eventi, nei quali i partecipanti possono non solo... 11.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-11T16:26+0200

2021-08-11T16:26+0200

2021-08-11T16:26+0200

mondo

germania

coronavirus nel mondo

discoteche

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/572/56/5725627_0:129:2057:1286_1920x0_80_0_0_ed182434ffc11e4c3874f7d1a9ec4859.jpg

Dall'inizio della pandemia, molti locali notturni sono stati fonte di contagio in Europa e molti di questi locali, dopo la riapertura, hanno cominciato ad offrire test antigenici per i non vaccinati. La sala concerti Arena Berlin, in Germania, si è però spinta oltre, allestendo al suo interno un vero e proprio centro di vaccinazione, così da permettere ai suoi ospiti, durante le feste di agosto, di ballare e farsi vaccinare gratuitamente in loco.L'arena, che ospita concerti, fiere e feste private, è un ex capannone per autobus edificato nel 1927, grande 7000m² e situato direttamente sul fiume Sprea, al confine tra le vecchie Berlino Est e Berlino Ovest. La struttural funge da centro fieristico, sala concerti, discoteca, teatro, club privato, bar e adesso, di fatto, anche da centro vaccinale.Diversi DJ berlinesi, come Nick Höppner, Tama Sumo, Hennig Baer e Sammy Dee, hanno aderito al programma, che è gratuito. Basterà presentare un documento di identità per ricevere una dose.Queste iniziative arrivano in un momento in cui la situazione epidemica sta preoccupando le autorità del Paese, che temono una nuova ondata portata dalla variante Delta."Con l'aumento del numero dei contagi, ora contiamo completamente su coloro che non sono ancora stati vaccinati", ha affermato Angela Merkel, come citato da DW News. "Poiché offriamo già una gamma completa di vaccini a ogni abitante della Germania, porremo fine ai test gratuiti" ha detto la Cancelliera, augurandosi un aumento significativo del tasso di vaccinazione, attualmente già intorno al 55%.

germania

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, germania, coronavirus nel mondo, discoteche