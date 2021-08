https://it.sputniknews.com/20210811/febbre-disidratazione-e-emorragie-cose-e-come-si-trasmette-il-virus-che-spaventa-loms-12470629.html

Febbre, disidratazione e emorragie: cos'è e come si trasmette il virus che spaventa l'Oms

Febbre, disidratazione e emorragie: cos'è e come si trasmette il virus che spaventa l'Oms

È allerta massima in Guinea per il primo caso di virus Marburg registrato in Africa Occidentale. L'allarme dell'Oms: "Dobbiamo bloccarlo sul nascere".

2021-08-11T19:37+0200

2021-08-11T19:37+0200

2021-08-11T19:37+0200

mondo

africa

oms

virus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/38/25/382558_0:152:2935:1802_1920x0_80_0_0_c8f4c7b07336483d8d535038ff886d45.jpg

Oltre 155 persone sotto finite sotto osservazione in Guinea dopo che lo scorso due agosto a Gueckedou, nel sud-est del Paese, il virus Marburg ha fatto la sua prima vittima in Africa Occidentale.Si tratta di una malattia letale. Una febbre emorragica, simile all’Ebola, che, come il Covid, è capace di saltare la specie e infettare l’uomo attraverso gli animali, in questo caso i pipistrelli. “Il potenziale del virus di diffondersi ampiamente e lontano significa che dobbiamo bloccare la trasmissione sul nascere”, ha avvertito ieri la dottoressa Matshidiso Moeti, direttore regionale dell’Oms in Africa. È stata la stessa organizzazione, nei giorni scorsi, a dare l’allarme.L’allerta, insomma, è massima, per evitare che il virus si diffonda. Per ora, ha riferito il capo dell’Oms in Guinea, George Ki-Zerbo, in un’intervista, “non c’è ancora un secondo caso”. I contatti del paziente deceduto, secondo quanto comunica l’agenzia Reuters, sono stati tracciati, isolati e posti sotto osservazione per tre settimane.“Vengono visitati ogni giorno – ha spiegato Ki-Zerbo – per valutare l’insorgenza di eventuali sintomi”. Tra questi, secondo quanto si legge sul sito del nostro Istituto Superiore di Sanità ci sono la comparsa improvvisa di mal di testa, febbre alta e dolori muscolari. La mortalità del virus, nei focolai che si sono verificati in passato, è stata stimata tra il 24 e l’88 per cento dei casi, la maggior parte persone adulte. In media, quindi, un paziente su due non sopravvive. Proprio come l’Ebola si trasmette attraverso il contatto con i fluidi corporei, come secrezioni respiratorie, corporali, sangue e urina. Non è chiaro se il contagio possa avvenire in maniera altrettanto efficace per via aerea, come per il Covid, ma l’attenzione è altissima.Per il rappresentante locale dell’Oms oggi il Paese africano, che nel 2014 ha dovuto fronteggiare una grave epidemia di Ebola che portò alla morte di 2.500 persone, è più preparato nel fronteggiare le crisi sanitarie. E la scoperta del primo caso di Marburg, secondo Ki-Zerbo, lo dimostra. A coadiuvare gli epidemiologi locali è arrivato anche un team dell’Oms.Il primo caso di Marburg in Guinea è stato registrato appena due mesi dopo la fine di una nuova epidemia di Ebola nel Paese. “Ci stiamo organizzando per circoscrivere il virus ed organizzare una risposta”, ha dichiarato per il momento il portavoce del governo guineano, Tibou Camara, all’agenzia AFP.Il virus, come si legge nel sito dell’Iss, è stato scoperto nel 1967 nella città tedesca di Marburg, da cui la malattia prende il nome. Ad essere contagiati furono dei ricercatori che si infettarono dopo essere stati a contatto con delle scimmie importate dall’Uganda. Il virus si diffuse a Francoforte e Belgrado, provocando 25 infezioni e 7 morti. Successivamente nuovi focolai sono apparsi in Sudafrica, Kenya, Repubblica democratica del Congo e Angola.Il contagio non avviene nel periodo di incubazione, che dura di norma da 3 a 9 giorni, ma durante la fase acuta della malattia, quella in cui si manifestano le emorragie. Per questo si raccomanda l’isolamento, di evitare il contatto diretto con il malato e con le salme dei deceduti per il virus.“Il rischio di diffusione a livello nazionale e regionale è stimato come alto dall’Oms, visto che la prefettura di Gueckedou, dove è stato rilevato il virus, è connessa strettamente in termini socio-economici con la Sierra Leone e la Liberia”, ha spiegato il centro di ricerca, citato da Sputnik.“Il rischio di una diffusione globale e che l’infezione raggiunga la Russia è molto basso”, hanno ribadito i ricercatori.

https://it.sputniknews.com/20210807/guinea-accertato-un-caso-di-febbre-emorragica-di-marburg-12418897.html

raus jUEde Bisogna chiudere l' Africa e impedire che ogni suo abitante esca dal continente. Gli africani non portano alcun valore aggiunto alla nostra civiltà. 0

1

africa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

mondo, africa, oms, virus