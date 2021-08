https://it.sputniknews.com/20210811/elezioni-amministrative-ecco-cosa-dicono-i-sondaggi-sui-candidati-di-napoli-milano-e-roma-12468059.html

Elezioni amministrative, ecco cosa dicono i sondaggi sui candidati di Napoli, Milano e Roma

E mentre sulle spiagge e nelle città d’arte impazza il dibattito “green pass, si o no?”, c’è chi si occupa di affilare meglio le armi della propaganda politica... 11.08.2021, Sputnik Italia

I sondaggi non dormono mai e anche a quattro giorni da Ferragosto sfornano il nuovo aggiornamento sulle preferenze degli italiani.A Roma la sfida pare essere soltanto tra Gualtieri e Manfredi, a Napoli tra Manfredi e Maresca, mentre a Milano tra Sala e Bernardo. A Torino, invece, tra Damilano e Lo Russo.Primo dato, il Movimento 5 Stelle è fuori da qualsiasi ambizione. Secondo dato, le principali città finiranno quasi sicuramente tutte al ballottaggio, eccezion fatta per Bologna.Sondaggio amministrative NapoliIl ballottaggio è previsto tra Gaetano Manfredi candidato del Partito Democratico appoggiato anche dal M5s che non schiera un suo candidato, e Catello Maresca, il magistrato antimafia sostenuto dal centrodestra.Bassolino ottiene tra il 14% e il 18%, mentre Alessandra Clemente candidata della lista DeMa del sindaco uscente De Magistris, non andrebbe oltre il 3 – 5%.Sondaggio elezioni MilanoA Milano il candidato uscente Beppe Sala si gioca il tutto per tutto conto Luca Bernardo, il primario scelto al termine di un percorso travagliato dal centrodestra.Qui la partita è al fotofinish, poiché Sala ottiene una proiezione tra il 44% e il 48%, mentre Bernardo tra il 40% e il 44%.Il candidato del M5S qui non c’è ancora, ma al massimo prenderebbe il 5%.Intenzioni voto amministrative RomaRoma presenta sicuramente la situazione più movimentata e complessa, con vari candidati di peso, a partire da Carlo Calenda. Ma è Enrico Michetti del centrodestra a essere favorito con proiezioni tra il 31% e il 35%, mentre Roberto Gualtieri non andrebbe oltre il 23% - 27%, seguiti da Virginia Raggi con il 17% - 21%.Calenda si difende con il 15%-19% delle intenzioni di voto, ma magari fa il colpaccio e sorprende la concorrenza. In questa remota ipotesi a Enrico Letta gli verrebbe sicuramente un colpo.

