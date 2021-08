https://it.sputniknews.com/20210811/effetto-messi-profilo-instagram-del-paris-saint-germain-ottiene-14-mln-follower-in-3-giorni-12469197.html

Effetto Messi, profilo Instagram del Paris Saint-Germain ottiene 1,4 mln follower in 3 giorni

Messi ha lasciato il club della sua "infanzia", il Barcellona, dove giocava dal 2003, dopo che i tentativi di raggiungere un accordo hanno incontrato ostacoli... 11.08.2021, Sputnik Italia

Sono passati solo pochi giorni da quando si è saputo che il leggendario attaccante argentino, Lionel Messi, si sarebbe unito al Paris Saint-Germain, ma gli account del club sui social media hanno ricevuto un enorme aumento di iscritti.Più di un milione di nuovi account stanno seguendo le pagine Instagram del PSG, ha riferito il quotidiano nazionale francese L'Equipe, aggiungendo che 200.000 nuovi seguaci si sono uniti tramite Facebook. Prendendo in considerazione i nuovi account del club su Twitter e YouTube, il numero totale di follower è aumentato di 1,4 milioni in tre giorni.Attualmente, il pubblico del club su Instagram è di 43,4 milioni di follower.Una clip video che mostra Messi che arriva a Parigi e firma un contratto con il PSG è stata condivisa sul profilo Instagram del club.Il calciatore di fama mondiale è balzato in prima pagina negli ultimi giorni dopo la sua emozionante conferenza stampa d'addio al FC Barcelona e l'annuncio che aveva intenzione di entrare a far parte della squadra del Paris Saint-Germain, dove c’è anche Donnarumma.Parlando durante una conferenza stampa a Parigi mercoledì, Messi ha detto di essere impaziente di iniziare un "nuovo capitolo" della sua vita.

