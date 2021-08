https://it.sputniknews.com/20210811/covid-macron-in-francia-situazione-e-piu-che-difficile-12465836.html

Covid, Macron: in Francia situazione è più che difficile

Covid, Macron: in Francia situazione è più che difficile

La situazione sanitaria ed epidemiologica legata alla diffusione del Covid-19 in Francia è al momento più che difficile, ha affermato il presidente Emmanuel... 11.08.2021, Sputnik Italia

Secondo l'inquilino dell'Eliseo, il numero di ricoveri per Covid ha superato 9.200, un livello che non si registrava dallo scorso luglio.Il presidente francese ha sottolineato che la crisi sanitaria non è ancora passata, "il Paese dovrà convivere con l'epidemia di coronavirus ancora per molti mesi".Macron ha inoltre rilevato bassi tassi di vaccinazione in diversi dipartimenti d'oltremare, in particolare Guadalupa e Martinica.Ieri, il ministro dei Territori d'Oltremare, Sebastien Lecorneu, ha affermato che l'incidenza del coronavirus nelle Antille francesi ha raggiunto un livello mai registrato in Francia e in altri territori.In Francia, sono state di recente introdotte nuove misure per arginare i contagi di Covid e incentivare i cittadini a vaccinarsi: il Green Pass andrà mostrato anche su treni, aerei, pullman e anche nei bar e ristoranti, anche all'aperto.

