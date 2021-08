https://it.sputniknews.com/20210811/covid-locatelli-dal-prossimo-autunno-vaccino-anche-ai-bambini--12461467.html

Covid, Locatelli: "Dal prossimo autunno vaccino anche ai bambini"

Secondo il coordinatore del Cts l'autorizzazione del vaccino anti-Covid per i più piccoli dovrebbe arrivare a novembre: "Vaccinare i bambini per evitare focolai nelle scuole e limitare la circolazione del virus".

Vaccinare anche i bambini per evitare focolai nelle scuole e limitare la circolazione del virus. È l’appello del coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Franco Locatelli che, in un’intervista al Messaggero, annuncia che per novembre è atteso il via libera per vaccinare i più piccoli con i vaccini prodotti da Pfizer e Moderna.Le due case farmaceutiche americane hanno già avviato gli studi e nelle scorse settimane la Fda statunitense avrebbe chiesto di ampliarli ulteriormente proprio per scongiurare il rischio di effetti collaterali, anche rari.Immunizzare i più piccoli permetterà, secondo il professore, di scongiurare “il ricorso alla didattica a distanza” e di limitare fortemente la circolazione del virus. Con Il Messaggero il coordinatore del Cts fa poi il punto sulla campagna vaccinale. Finora è stato immunizzato il 63 per cento degli italiani a partire dai 12 anni, mentre il 68 per cento ha ricevuto almeno una dose. Le dosi somministrate, secondo i dati forniti dal medico, sono state 72 milioni, il 97 per cento di quelle arrivate nel nostro Paese.“Abbiamo una copertura decisamente molto buona per gli over 80, il 92 per cento è vaccinato. Esiste, però, anche un grande lavoro da fare per mettere in sicurezza quelli delle decadi precedenti”, annota però il coordinatore del Cts, che mette in guardia sui rischi del Covid nelle fasce di 50-59 e 40-49 anni.Insomma, sebbene non protegga totalmente dall’infezione, il vaccino si è dimostrato efficace nello scongiurare le conseguenze gravi della malattia.In questa fase, sottolinea ancora l'esperto, è prioritario, quindi, “completare la copertura vaccinale degli ultra cinquantenni; dar corso alla protezione della fascia di età 12-18 anni in vista della riapertura delle scuole; prevedere la terza dose per i soggetti immunodepressi”.

Irina Derefko Maledetto bastardo!!! Sono talmente affamati di potere e danaro, che non hanno rispetto per niente e nessuno. Un'altro da eliminare. 4

marino516 Questi sono pazzi scatenati... forse è la volta buona per una rivoluzione ! 2

