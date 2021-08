https://it.sputniknews.com/20210811/covid-direttore-dello-spallanzani-chiede-stop-a-3-dose-e-dice-no-ai-vaccini-per-bambini-12470852.html

Covid, direttore dello Spallanzani chiede stop a 3° dose e dice no ai vaccini per bambini

11.08.2021

Il direttore dell'Istituto Inmi Spallanzani Francesco Vaia, intervistato durante Timeline su Sky Tg24, si è espresso contro la vaccinazione anti-Covid per i bambini under 12, così come ha chiesto alle case farmaceutiche di fermarsi alla terza dose di vaccino per rafforzare l'immunità al Covid, per non "pendere la bilancia verso il rischio".In particolare Vaia ha motivato razionalmente la sua contrarietà alla vaccinazione contro il Covid dei bambini, respingendo allo stesso tempo quanto sostenuto da alcuni complottisti no-vax.Infine il direttore dello Spallanzani ha osservato che la gran parte dei ricoverati non vaccinati negli ultimi giorni sono over 50 che hanno rinunciato a concludere il ciclo vaccinale con la seconda dose di AstraZeneca.In base all'ultimo bollettino, in Italia ci sono 118.761 positivi. Gli asintomatici o i positivi con sintomi lievi in isolamento domiciliare sono 115.476, pari a circa il 97,2% del totale. I ricoverati con sintomi sono 2.948, 68 in più di un giorno fa, mentre i pazienti nelle terapie intensive sono 337, 15 in più di ieri a fronte di 40 nuovi ingressi.

Andrea VAIA É UNA RARITÀ: STIMABILE COME MEDICO E COME PERSONA. IN ITALIETTA NON É POCO. 3

Némesis Semplicemente sconcertante... Se fosse vero quanto affermato qui... > tinyurl.com/j3vhvp6r < ...con la presunta "vaccinazione" si starebbero più o meno inconsapevolmente diffondendo le premesse per l'insorgere della malattia che si vorrebbe invece prevenire o almeno contrastare!... 2

