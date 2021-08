https://it.sputniknews.com/20210811/comportamento-di-biden-alla-casa-bianca-stupisce-gli-internauti-12464442.html

Comportamento di Biden alla Casa Bianca stupisce gli internauti - Video

Comportamento di Biden alla Casa Bianca stupisce gli internauti - Video

Alcuni utenti dei social hanno iniziato a sospettare che il presidente americano possa soffrire di demenza senile, in seguito ad un fatto accaduto alla Casa... 11.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-11T13:49+0200

2021-08-11T13:49+0200

2021-08-11T13:52+0200

joe biden

usa

casa bianca

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/10/11773970_0:0:3125:1757_1920x0_80_0_0_044b897496031f620b1d5caf72e4398c.jpg

Una nuova ondata di critiche è piovuta addosso al presidente americano, dopo che Joe Biden ha "ignorato" le istruzioni di un agente delle forze di sicurezza prima di entrare alla Casa Bianca. The Hill ha pubblicato un filmato del presidente che torna alla sua residenza ufficiale dopo essere arrivato da Wilmington.Il filmato mostra un rappresentante dei servizi di sicurezza che indica a Biden il percorso che porta all'edificio, ma il presidente, invece di recarsi oltre, segue l'agente su per il prato fino alla residenza presidenziale.Secondo il Daily Mail, alcune menti critiche in seno al Partito Repubblicano e alcuni internauti hanno ipotizzato, ancora una volta, che Biden possa soffrire di demenza senile. Tuttavia, c'è anche chi pensa che l'agente abbia semplicemente avvertito il presidente riguardo ad una possibile deviazione da fare.Non si tratta certo della prima gaffe per Biden, che finisce spesso in situazioni bizzarre. A marzo è inciampato tre volte salendo la scaletta dell'aereo presidenziale, inoltre l'inquilino della Casa Bianca è famoso per commettere errori con i nomi di paesi e presidenti. In particolare, in uno dei suoi discorsi, ha confuso la Libia con la Siria, in un 'altra occasione ha confuso l'Iraq e l'Iran, e una volta ha persino scambiato Barack Obama e Donald Trump.

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

joe biden, usa, casa bianca