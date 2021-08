https://it.sputniknews.com/20210811/centinaia-di-soldati-afgani-si-sono-arresi-ai-talebani-fuori-kunduz-12462064.html

Centinaia di soldati afgani si sono arresi ai talebani fuori Kunduz

Centinaia di soldati afgani si sono arresi ai talebani fuori Kunduz

11.08.2021

"Questa mattina, centinaia di soldati, polizia e membri delle forze di resistenza di stanza all'aeroporto si sono arresi ai talebani con tutto il loro equipaggiamento", ha detto Amruddin Wali.Nei giorni scorsi, i talebani avevano affermato di aver catturato diversi capoluoghi di provincia, tra cui Zaranj, capoluogo di Nimruz, provincia all’estremo sud-ovest del Paese al confine con Pakistan e Iran, che conta circa 140mila abitanti, la cui conquista sarebbe stata rivendicata venerdì. Se confermato, Zaranj sarebbe il primo capoluogo di provincia caduto in mano ai militanti dal 2016.A sua volta, Kabul ha negato le rivendicazioni dei talebani.Le ostilità tra il governo afghano e i talebani si sono intensificate da quando le truppe straniere hanno iniziato a ritirarsi dal paese. Da allora i talebani hanno conquistato vasti territori rurali e lanciato un'offensiva contro le principali città.* I talebani sono un'organizzazione terroristica illegale in Russia e in molti altri paesi

