Arrestato in Germania cittadino britannico sospettato di spionaggio per l'intelligence russa

L'arresto è avvenuto il 10 agosto nella città tedesca di Potsdam. Condotte anche perquisizioni nell'appartamento e sul posto di lavoro del sospetto. 11.08.2021, Sputnik Italia

Un cittadino britannico, sospettato di spionaggio per conto dei servizi segreti russi, è stato arrestato in Germania, secondo quanto reso noto mercoledì dall'ufficio stampa della procura tedesca.“L'accusato è sospettato di essere in collaborazione con i servizi segreti stranieri almeno dal novembre 2020… Fino al suo arresto, David S. lavorava come impiegato locale presso l'ambasciata britannica a Berlino. In almeno un'occasione, il sospetto avrebbe inoltrato documenti, di cui è entrato in possesso nello svolgimento del suo lavoro, a un rappresentante dei servizi di intelligence russi. In cambio delle informazioni, l'accusato avrebbe ricevuto una somma non ancora definita di denaro”, ha riportato l'ufficio stampa nel comunicato.Il cittadino britannico è stato arrestato martedì a Potsdam, mentre la sua abitazione e il suo ufficio sono stati perquisiti. Berlino e Londra hanno cooperato per trattenere il sospetto.Secondo la polizia britannica, il sospetto ha 57 anni ed è stato trattenuto con il sospetto di essere impegnato in “attività segrete di spionaggio”.

