Amos, pensaci tu!

Il presidente degli USA Joe Biden ha nominato Amos Hochstein delegato per l'energia del Dipartimento di Stato. In precedenza Hochstein era stato uno dei più... 11.08.2021, Sputnik Italia

Ad occuparsi di energia, ed in particolare della questione legata al Nord Stream 2, progetto che consentirà alla Russia di aggirare l’Ucraina e fornire gas direttamente all’Europa, sarà l’ex consigliere Amos Hochstein, noto falco fortemente contrario al progetto russo.“Questa nomina dimostra la volontà dell'amministrazione di utilizzare la diplomazia energetica per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento durante questo momento critico di transizione energetica, respingere l'uso dell'energia da parte del Cremlino come arma geopolitica e promuovere un futuro energetico più sicuro e sostenibile per l'Ucraina e pei i paesi in prima linea della NATO e dell'UE”, conclude la pubblicazione.

