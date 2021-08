https://it.sputniknews.com/20210811/al-via-le-vaccinazioni-covid-senza-prenotazione-per-le-fasce-di-eta-12-18-anni-12464479.html

Al via le vaccinazioni Covid senza prenotazione per le fasce di età 12-18 anni

Al via le vaccinazioni Covid senza prenotazione per le fasce di età 12-18 anni

Il Commissario all’emergenza sanitaria e alla campagna vaccinale, il generale Francesco Figliuolo, ha inviato una lettera indirizzata alle Regioni, in cui... 11.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-11T14:37+0200

2021-08-11T14:37+0200

2021-08-11T14:37+0200

coronavirus in italia

vaccino

giovani

francesco figliuolo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1b/12293464_0:109:768:541_1920x0_80_0_0_877a292264a9c50a0b31e553f2131b39.jpg

Ragazzi e ragazze appartenenti a questa fascia di età potranno presentarsi presso gli hub vaccinali e chiedere di essere vaccinati al momento, in base alle disponibilità e all’organizzazione delle somministrazioni.Il generale chiede alle autorità regionali preposte di “predisporre corsie preferenziali per l'ammissione alle somministrazioni dei cittadini”, lo riporta l’Ansa.Obiettivi pianificati in fase di raggiungimentoOra, quindi, è il momento di dare una accelerata alla campagna vaccinale dei più giovani, che da settembre rimetteranno piede nelle scuole italiane.L’obiettivo è di riaprire l’anno scolastico 2021/22 in condizioni di maggior sicurezza sanitaria possibile.Riprendere l’attività sportiva in sicurezzaMa non è solo la scuola ad essere al centro delle attenzioni di chi si occupa della campagna vaccinale, l’obiettivo è anche quello di garantire ai giovani di poter iniziare in sicurezza la stagione sportiva.L’obiettivo, quindi, è quello di offrire alle nuove generazioni ciò che in questo ultimo anno e mezzo più gli è stato sottratto: scuola in presenza, socializzazione, attività sportiva.I pediatri intanto lanciano l'allarme per i bambini.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia, vaccino, giovani, francesco figliuolo