Veneto: reintegrati al lavoro i medici no-vax 'pentiti'

Cinque sanitari di Vicenza hanno fatto rientro al lavoro dopo aver deciso di vaccinarsi contro il Covid. 10.08.2021, Sputnik Italia

A Vicenza, cinque sanitari no-vax, precedentemente sospesi dal lavoro insieme ad altri 25 colleghi per essersi opposti alla somministrazione del siero anti-coronavirus, hanno rivisto la loro decisione e si sono presentati al centro di vaccinazione per l'inoculazione della prima dose. Una volta ricevuto il vaccino, hanno potuto riprendere servizio.Il dirigente ha inoltre fatto sapere che potrebbero arrivare nuove sospensioni dal lavoro per altri dipendenti no-vax.In precedenza, a Terni era stato respinto il ricorso presentato da un'operatrice sanitaria, sospesa senza stipendio dalla cooperativa in cui lavorava per aver rifiutato di vaccinarsi, poichè non a conoscenza degli effetti e possibili controindicazioni del vaccino.

Emy Li E tutti quelli che si sono vaccinati prima l'hanno fatto per evitare queste situazioni. Insomma tutti si vaccinano per paura. Che vita è quella. Che tristezza. 0

