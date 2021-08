https://it.sputniknews.com/20210810/varianti-nessuna-e-totalmente-insensibile-ai-vaccini-parola-di-virologo-12454613.html

Varianti? Nessuna è totalmente insensibile ai vaccini. Parola di virologo

Mentre stiamo combattendo su più fronti il virus, questione green pass compresa, cosa possiamo capire dall'evoluzione delle varianti di COVID-19? 10.08.2021, Sputnik Italia

Il virologo oscilla tra il “preoccupato in generale” e lo stato di “ottimista”.“Per la prima volta abbiamo una dissociazione importante tra il numero dei nuovi casi e la pressione sugli ospedali”, spiega l’infettivologo e fa l’esempio dell’Inghilterra, “dove ricoverano sei volte di meno” e l’esempio del nostro paese, dove “ricoveriamo circa tre volte e mezzo, quattro volte (in meno, ndr), rispetto agli stessi numeri delle ondate precedenti”.Chi sono i ricoverati attuali per Covid-19?Se guardiamo i dati dei ricoverati attualmente presenti in ospedale “i non vaccinati sono il 92-93%” del totale, analizza Di Perri.Per quanto riguarda quelli vaccinati, ma ospedalizzati le cose stanno così:

