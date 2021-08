https://it.sputniknews.com/20210810/tiktok-e-lapp-piu-scaricata-del-2020-superato-facebook-messenger-12457563.html

TikTok è l’app più scaricata del 2020, superato Facebook Messenger

Le battaglie economiche in determinate nicchie di mercato si vincono anche a suon di download, perché chi più scarica più ottiene dalla pubblicità. 10.08.2021, Sputnik Italia

Non che TikTok e Facebook Messenger competano nello stesso segmento, uno fa il mestiere del social network dei giovanissimi e l’altro fa parlare tra loro le persone legate al social network Facebook. Tuttavia in termini di download delle rispettive applicazioni, la prima ha battuto la seconda nel corso del 2020 della pandemia.I dati riportati dal Nikkei Asia sono significativi proprio in considerazione della pandemia e anche tenendo in considerazione che per buona parte del 2020 l’applicazione TikTok, di proprietà della società cinese ByteDance, è stata sotto la minaccia del bando statunitense. Bando poi revocato dal presidente Biden lo scorso 9 giugno.Da quarti a primi in un annoL'analisi della società App Annie, pubblicata da Nikkei Asia, mostra come TikTok nel 2019 era quarta ed ora è prima.Se, infatti, nel 2019 la prima era Facebook Messenger, oggi quest’ultima è scivolata al quinto posto.Va fatto notare, tuttavia, che se si fa eccezione per TikTok, tutte le altre app sono di proprietà di Facebook Inc. cioè di Marck Zuckerberg, l’imperatore dei social network.TikTok in ItaliaMa come si è comportato TikTok in Italia, nonostante l’applicazione sia finita al centro delle aspre polemiche a seguito del suicidio di una bambina di 10 anni ad inizio anno?Anche in Italia TikTok ha avuto un balzo con la pandemia, ma la piattaforma è finita appunto sotto la lente del Garante Privacy dopo alcuni fatti di cronaca, che hanno imposto alla piattaforma una stretta ai profili degli utenti sotto i 13 anni.Tra i personaggi più famosi di TikTok, Khaby Lame è stato incoronato il maggiore influencer a livello europeo e il secondo al mondo con i suoi 100 milioni di follower raggiunti.Il ragazzo torinese residente a Chivasso, di origini senegalesi, è diventato un vero e proprio fenomeno con la sua mimica e la sua ironia: il potere del non verbale.

https://it.sputniknews.com/20210606/da-operaio-a-tiktoker-da-67-milioni-di-follower-la-storia-di-khaby-lame-finisce-anche-sul-nyt-11622041.html

