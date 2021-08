https://it.sputniknews.com/20210810/studio-danese-fa-nuova-luce-sul-mito-vichingo-delle-valchirie-12453607.html

Studio danese fa nuova luce sul mito vichingo delle valchirie

Studio danese fa nuova luce sul mito vichingo delle valchirie

I ritrovamenti in un antico laboratorio di gioielleria presso l'avamposto commerciale di Ribe, sulla costa occidentale della Danimarca, risalente all'inizio... 10.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-10T19:18+0200

2021-08-10T19:18+0200

2021-08-10T19:18+0200

mondo

archeologia

scienza e tech

vichinghi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/12453254_40:0:1960:1080_1920x0_80_0_0_687540772aaf7927fbca5a88b501b97b.jpg

Secondo una nuova ipotesi, le misteriose statuette di donne dai capelli lunghi con elmi crestati e lunghi abiti, armate di spade e scudi, trovate nel sito di Ribe, rappresenterebbero più donne reali, che figure mitiche.Queste statuette rappresenterebbero le valchirie, secondo quanto si è sempre sostenuto, vale a dire figure femminili della mitologia norrena al servizio di Odino e incaricate di accompagnare i più valorosi guerrieri caduti in battaglia al Valhalla.Il recente articolo pubblicato sulla rivista Medieval Archaeology da una troupe guidata da Pieterjan Deckers, archeologo della Libera Università di Bruxelles, ipotizza invece che queste figure, in molti casi, rappresenterebbero in verità donne reali, che svolgevano un ruolo centrale durante le feste o le cerimoniale vichinghe.Gli studiosi presuppongono, quindi, che queste figure femminili armate potrebbero far parte di rituali articolati, suggerendo che i ruoli di genere nella Scandinavia dell'era vichinga potrebbero essere stati più complessi di quanto non si pensasse in precedenza.Sarah Croix, archeologa dell'Università di Aarhus, ha affermato che gli amuleti mostrerebbero "ambiguità", uno spezzato in cui i ruoli di genere tradizionali si sarebbero dissolti.I ciondoli e le figurine prodotti a Ribe coincidono in gran parte con il cosiddetto Arazzo di Oseberg, una delle più antiche opere visive dell'età vichinga, rappresentante un'intricata processione rituale. Secondo Sindbæk, questa cerimonia potrebbe aver avuto un significato speciale per le persone della Scandinavia dell'era vichinga.Nella bottega di Ribe sono stati ritrovati oltre 7.000 frammenti. Apparentemente, le figurine sono state scolpite e pressate in stampi di argilla, in cui in seguito è stato versato del bronzo fuso. Alcuni dei frammenti sono stati ricreati mediante scansione e ricostruzione 3D.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, archeologia, scienza e tech, vichinghi