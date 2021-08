https://it.sputniknews.com/20210810/russia-test-del-missile-ipersonico-zirkon-saranno-completati-entro-la-fine-dellanno-12457167.html

Russia, test del missile ipersonico Zirkon saranno completati entro la fine dell'anno

Il viceministro della Difesa Alexey Krivoruchko ha dichiarato che i test del missile ipersonico Zircon saranno completati entro la fine dell'anno. 10.08.2021, Sputnik Italia

I test statali del missile ipersonico Zirkon saranno completati quest'anno, ha affermato il viceministro della Difesa Alexey Krivoruchko durante l'unica giornata di accettazione dei equipaggiamenti militari. Lo Zirkon è il primo missile da crociera ipersonico al mondo in grado di effettuare un volo aerodinamico a lunga gittata con manovre in strati densi dell'atmosfera utilizzando la spinta del proprio motore durante l'intera rotta. La velocità massima del razzo supera di 9 volte la velocità del suono (circa 2,65 chilometri al secondo ad un'altitudine di 20 chilometri, equivalenti a 10mila chilometri all'ora). La gittata massima dichiarata è di mille chilometri. Si presume che gli Zirkon saranno le armi date in dotazione alle fregate del progetto 22350, ai nuovissimi sottomarini multifunzionali del progetto 885M Yasen-M, nonché all'incrociatore missilistico Admiral Nakhimov, che al momento viene modernizzato e al sottomarino Irkutsk, che sarà portato a il livello del modello 949AM durante la modernizzazione.

