Pioggia di fondi Ue sull’Italia, in arrivo da Bruxelles 1,4 miliardi aggiuntivi

L'Europa riempie l'Italia di fondi economici, in arrivo 1,422 miliardi di euro aggiuntivi come parte del programma React-Eu, una iniziativa di Bruxelles per...

I fondi verranno utilizzati in due programmi, scrive Teleborsa: Ricerca e innovazione; Reti e Infrastrutture.Cos’è il React-EUIl piano di assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d’Europa (React-EU) è una iniziativa messa in campo dall’Unione Europea nel mese di maggio del 2020 per superare gli effetti della crisi economico-sanitaria derivata dalla diffusione del coronavirus.Il programma si prefigge di contribuire ad una ripresa economia dei territori che avvenga nel rispetto dell’ambiente, che sia quindi resiliente e supportata dalla digitalizzazione.Il pacchetto da 55 miliardi di euro è stato istituito come un finanziamento aggiuntivo e straordinario a titolo del fondo Fesr e del fondo Fse per il periodo 2014 – 2020.I finanziamenti verranno erogati nel corso del biennio 2021-2022 nel quadro del piano Next Generation EU.

Irina Derefko Dite anche in cambio di cosa. E' semplicemente strozzinaggio. 0

Emy Li Sai come ha fatto Stalin ai suoi successori?... Ha preso una gallina e gli ha strappato tutte le piume. La gallina tutta insanguinata appena si regeva in piedi. Quando lui ha cominciato a buttare I semi a terra la gallina ha cominciato a seguirlo. E lui disse: Ecco vedete come è facile governare gente stupida. Non importa quanto male gli fate vi seguiranno sempre basta solo ogni tanto dargli un contentino. 0

