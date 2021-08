https://it.sputniknews.com/20210810/paesi-bassi-continueranno-ad-espellere-i-richiedenti-asilo-afghani-gia-espulsi-12455890.html

Paesi Bassi continueranno ad espellere i richiedenti asilo afghani già espulsi



I Paesi Bassi continueranno ad espellere i richiedenti asilo afghani respinti nonostante il conflitto nel Paese dell'Asia centrale stia vivendo una nuova fase... 10.08.2021

A luglio l'Afghanistan ha chiesto all'Unione Europea di interrompere per almeno tre mesi le espulsioni dei richiedenti asilo afghani alla luce dei violenti scontri armati tra i talebani* e le forze governative.Tuttavia i Paesi Bassi e altri cinque Paesi della Ue, ovvero Germania, Danimarca, Austria, Belgio e Grecia, avrebbero inviato una lettera alla Commissione Europea, chiedendo di mantenere in vigore l'accordo esistente con l'Afghanistan sull'espulsione dei profughi richiedenti asilo. In questa lettera i Paesi membri della Ue fanno riferimento all'obbligo di tutti gli Stati di farsi carico del rimpatrio dei propri cittadini. Inoltre è stata espressa preoccupazione per le prospettive che l'Afghanistan rimanga il principale punti di partenza dell'immigrazione clandestina in futuro verso l'Europa.Gli scontri tra le forze governative afghane ed i talebani sono aumentati quando le truppe straniere hanno iniziato a ritirarsi dal Paese asiatico. Secondo la missione di aiuto delle Nazioni Unite, il numero di afghani uccisi o feriti nella prima metà dell'anno ha raggiunto la cifra record di 5.183, con un aumento particolarmente netto registrato a maggio quando i talebani hanno avviato la loro offensiva.*Movimento terroristico vietato in Russia e molti altri Paesi

