https://it.sputniknews.com/20210810/mondo-di-mezzo-saccheggiato-appartamento-imprenditore-testimone-al-processo-12449011.html

Mondo di mezzo, saccheggiato appartamento imprenditore testimone al processo

Mondo di mezzo, saccheggiato appartamento imprenditore testimone al processo

Apparentemente un normale furto estivo come a centinaia ogni anno se ne verificano in Italia, tuttavia il danneggiato ha preso parte al processo che portò alla... 10.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-10T10:17+0200

2021-08-10T10:17+0200

2021-08-10T10:17+0200

furto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/02/9862123_0:108:1281:828_1920x0_80_0_0_657797e00f0283f2df571e12416340da.jpg

A Roma un imprenditore che testimoniò nel processo noto come “Mondo di mezzo”, si è visto svaligiare l’appartamento nella notte tra il 7 e l’8 agosto.I ladri sono entrati forzando una porta finestra, ed hanno preso gioielli, una collezione di orologi e soldi in contanti.Il fatto ha acquisito rilevanza perché l’imprenditore denunciò più volte prima del processo di essere stato minacciato e di non presentarsi in tribunale per testimoniare contro Massimo Carminati e i suoi soci. Carminati dal 16 giugno 2020 è tornato in libertà per scadenza dei termini di custodia cautelare.Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Tomba di Nerone, e sono stati supportati dal Nucleo investigativo che si è occupato di effettuare i rilievi del caso allo scopo di scoprire l’identità degli esecutori del furto.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

furto