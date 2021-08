https://it.sputniknews.com/20210810/migranti-indesiderati-lettonia-dichiara-stato-di-emergenza-al-confine-con-bielorussia-12454042.html

Crisi di frontiera: la Lettonia dichiara stato di emergenza al confine con la Bielorussia

Le guardie di frontiera lettoni sono state autorizzate ad usare la forza fisica e i mezzi speciali al fine di rimpatriare coloro che hanno attraversato... 10.08.2021, Sputnik Italia

Il governo lettone ha approvato la proposta del ministero degli Interni di introdurre lo stato di emergenza al confine con la Bielorussia, a causa dell'ingente afflusso di migranti. Questo particolare stato di emergenza sarà in vigore dall'11 agosto al 10 novembre 2021.Le guardie di frontiera potranno usare la forza fisica e i mezzi speciali per rimpatriare le persone che hanno attraversato illegalmente il confine Bielorusso.È stato inoltre deciso che, nel territorio in cui vige lo stato di emergenza, gli uffici del Servizio di frontiera non potranno accogliere domande per il riconoscimento dello status di rifugiato.La decisione del governo lettone di introdurre lo stato di emergenza è stata presa all'unanimità. Il ministero della Difesa del Paese baltico si è impegnato ad aiutare le guardie di frontiera a proteggere i confini.Crisi migratoria nei Paesi balticiLa Lituania e la Lettonia hanno mostrato di recente seria preoccupazione per l'afflusso di migranti dal territorio della Bielorussia. Secondo le autorità lettoni, solo il 9 agosto, circa 200 clandestini sono stati arrestati al confine lettone-bielorusso. E nella vicina Lituania, dall'inizio dell'anno, sono già stati fermati dalle guardie di frontiera oltre 4mila rifugiati provenienti dal confine con la Bielorussia. I Paesi della Ue accusano Minsk di aver attuato un "attacco ibrido". A loro volta, le autorità bielorusse sostengono che non ci siano prove a conferma di un eventuale coinvolgimento del paese nella creazione di questi flussi migratori. Alexander Lukashenko ha raccomandato ai paesi confinanti di "guardarsi allo specchio" e di cercare i gruppi criminali che guadagnano sull'immigrazione clandestina all'interno dei propri confini.

