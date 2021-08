https://it.sputniknews.com/20210810/lionel-messi-ha-raggiunto-un-accordo-completo-con-il-psg-12451490.html

Lionel Messi: è fatta col PSG, c'è l'accordo

Lionel Messi ha raggiunto un accordo con il club francese Paris Saint-Germain (PSG) per un trasferimento al club, secondo fonti del giornale sportivo l'Equipe. 10.08.2021, Sputnik Italia

In precedenza, il club di calcio storico del campione argentino, il Barcellona, aveva annunciato che non avrebbe firmato un nuovo contratto con Lionel Messi, citando ostacoli finanziari e strutturali.L'aereo di Messi dovrebbe arrivare a Parigi questo pomeriggio, secondo quanto riferito. La 'Pulce' dovrebbe superare la visita medica a fine giornata e poi firmare il suo contratto di due anni (più un anno come opzione) a seguire. Mercoledì è prevista una conferenza stampa al Parc des Princes.Il PSG otterrà l'attaccante senza dover pagare al Barça alcun compenso, essendo attualmente il giocatore a parametro zero, dopo la risoluzione del contratto col club blaugrana, non rinnovato a causa dei sopracitati ostacoli di natura finanziaria del club catalano.Messi aveva iniziato la sua carriera al Barcellona nel 2004, giocando nel club dell’infanzia fino alla scadenza del suo ultimo contratto il 30 giugno di quest'anno.Lionel Messi ha giocato 778 partite con il Barcellona, segnando 672 gol e realizzando 305 assist. L'attaccante ha vinto in totale 35 trofei con il club catalano – 10 scudetti spagnoli, 7 Coppe del Re, 8 Supercoppe spagnole, 4 UEFA Champions League, 3 Mondiali per club e, a livello individuale, si è aggiudicato 6 palloni d’Oro.

