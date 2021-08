https://it.sputniknews.com/20210810/kim-yo-jong-condanna-le-esercitazioni-usa-corea-del-sud-e-minaccia-lo-sviluppo-di-nuove-armi-12447879.html

Kim Yo Jong condanna le esercitazioni USA-Corea del Sud e minaccia lo sviluppo di nuove armi

Kim Yo Jong condanna le esercitazioni USA-Corea del Sud e minaccia lo sviluppo di nuove armi

Kim Yo Jong, sorella minore del leader nordcoreano Kim Jong-un, ha condannato le esercitazioni su larga scala che Stati Uniti e la Corea del Sud anche... 10.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-10T08:16+0200

2021-08-10T08:16+0200

2021-08-10T08:16+0200

mondo

corea del nord

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/881/33/8813365_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_258903389b2fe658ca33fffbe46af249.jpg

"Le forze armate degli Stati Uniti e della Corea del Sud alla fine hanno iniziato esercitazioni militari combinate che facilitano ulteriormente l'instabilità", ha detto Kim in una dichiarazione di questa mattina, martedì 10 agosto, trasmessa dall’Agenzia Centrale delle Informazioni (Korean Central News Agency - KCNA). "Esprimiamo forte rammarico per l'atto di tradimento delle autorità sudcoreane"."Rafforzeremo la nostra difesa nazionale e forti capacità preventive per rispondere rapidamente a qualsiasi atto militare", ha aggiunto Kim, che è vicedirettore del Dipartimento per l'informazione e la pubblicità del Comitato centrale del Partito dei lavoratori della Corea (WPK).Gli Stati Uniti e la Corea del Sud hanno iniziato a preparare le loro esercitazioni che ogni anno in estate eseguono congiuntamente. Secondo la Yonhap News Agency con sede a Seoul, l'esercitazione di quattro giorni mira a testare la risposta dei militari a "situazioni impreviste prima che scoppi una guerra", e sarà seguita da un addestramento al posto di comando combinato simulato al computer di dieci giorni.Negli ultimi due anni, le esercitazioni sono state notevolmente ridimensionate a causa della pandemia di COVID-19, ma durante l'apice del riavvicinamento nel 2018, Pyongyang aveva quasi convinto Seoul a rinunciare agli esercizi prima che Washington intervenisse e riaffermasse la sua agenda.Gli Stati Uniti mantengono un dispiegamento di truppe di 28.000 uomini in Corea del Sud, posizionati lì dalla guerra di Corea del 1950-53, quando guidarono una forza di invasione internazionale in una missione per fermare la riunificazione del paese sotto il dominio comunista.Nel 1905 la Corea divenne un protettorato giapponese e successivamente, nel 1910, fu completamente annessa come colonia nell'Impero giapponese con il nome di Chōsen. Il dominio coloniale finì con la resa del Giappone nella seconda guerra mondiale ma subito dopo la penisola finì al centro della nascente guerra fredda tra gli interessi degli Stati Uniti d'America e dell'Unione Sovietica, nonché, più tardi, della Repubblica Popolare Cinese. Ciò condusse alla guerra di Corea nei primi anni ’50.Quella guerra si concluse solo con un cessate il fuoco, non un trattato di pace permanente e con 2 milioni di coreani uccisi.Dopo una fase di positivi confronti, intorno al 2018, in cui sembrava si andasse verso una rappacificazione, gli entusiasmi si sono spenti e la RPDC ha iniziato a testare una nuova generazione di armi di artiglieria missilistica che, secondo le loro fonti, avrebbero potuto eludere le difese missilistiche anti-balistiche americane.Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, insediatosi a gennaio, ha tracciato un percorso diverso nelle relazioni degli Stati Uniti con la RPDC rispetto al suo predecessore, Donald Trump, che ha tenuto diversi vertici con Kim Jong Un prima che diventasse evidente che Kim non avrebbe rinunciato unilateralmente al programma di armi nucleari del paese, che secondo lui è una garanzia finale della sicurezza e dell'indipendenza del paese. Biden ha insistito che Kim accetti la denuclearizzazione prima che inizino i colloqui - aspettative che Kim Yo Jong ha liquidato all'inizio di quest'anno.

corea del nord

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, corea del nord