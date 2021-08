https://it.sputniknews.com/20210810/ius-soli-e-il-momento-dintrodurlo-dice-lamorgese-e-letta-chiede-legge-su-cittadinanza-12448708.html

Ius soli, è il momento d’introdurlo dice Lamorgese e Letta chiede legge su cittadinanza

Ius soli, è il momento d’introdurlo dice Lamorgese e Letta chiede legge su cittadinanza

Bisogna far sentire i figli di stranieri nati in Italia, che vivono in Italia e che parlano non solo l’italiano, ma anche i dialetti regionali, parte della... 10.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-10T09:55+0200

2021-08-10T09:55+0200

2021-08-10T10:14+0200

ius soli

italia

cittadinanza

stranieri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1f/10348379_0:0:2558:1440_1920x0_80_0_0_4878a5178073b7cf0f03d0fc85908b69.jpg

Questo, in sintesi, il pensiero del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, ma il leghista Matteo Salvini è subito intervenuto affermando che il ministro “vaneggia”.Queste le parole di Lamorgese:“Dobbiamo ricordarci non solo quando gli atleti vincono le medaglie. La politica dovrà fare i suoi riscontri e spero si arrivi a una sintesi politica: dobbiamo aiutare le seconde generazioni a farle sentire parte integrante della società”.Non si è fatto attendere il rinforzo di Enrico Letta, a supporto della Lamorgese, che ha sostenuto l’iniziativa, affermando che:Lo spunto deriva dalle parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò, il quale, ad Olimpiadi ancora in corso, ha rilanciato il tema dello ius soli sportivo, che attiene alle sue competenze di alto responsabile dello sport italiano. La richiesta è quella di riconoscere come sportivi italiani i giovani nati in Italia da genitori stranieri, stabilmente residenti in Italia.Come funziona oraAl momento, un individuo nato su suolo italiano da genitori stranieri che non hanno la cittadinanza italiana, ma che risiedono stabilmente in Italia, può chiedere di ottenere la cittadinanza italiana a partire dal 18 esimo anno di età.Anche se frequenta le scuole materne, primarie o superiori in Italia e riceve un diploma di maturità in Italia, resta comunque un cittadino straniero residente in Italia, come i suoi genitori.Lo ius soli intende cambiare questo meccanismo e consentire a chi nasce in Italia da genitori stranieri, residenti in Italia, di acquisire la cittadinanza italiana.

Irina Derefko Ma andate a.......o tutt'e due!!! 0

1

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ius soli, italia, cittadinanza, stranieri