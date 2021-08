https://it.sputniknews.com/20210810/ingoiare-i-semi-delle-angurie-nasconde-un-pericolo-12459839.html

Ingoiare i semi delle angurie nasconde un pericolo

L'anguria non è solo deliziosa e rinfrescante, è anche ricca di vitamine e minerali. Tuttavia, non tutte le sue parti sono ugualmente benefiche per...

I semi hanno uno strato esterno molto duro, pertanto non vengono digeriti, ha avvertito la dietista Maria Rozanova in un'intervista al canale Moskva24. Sebbene non succeda nulla se ingerisci un paio di semi, in grandi quantità possono causare problemi all'apparato digerente e persino alcune patologie, come l'appendicite. Ci sono anche alcune categorie di persone che non dovrebbero mai mangiare l'anguria con i semi: in particolare, i bambini di età inferiore ai tre anni sono a rischio di soffocamento o intossicazione. Anche le donne incinte dovrebbero fare attenzione, poiché i semi aumentano il rischio di allergie.La polpa ed i semi di alcune angurie contengono elevate quantità di nitrati e l'aminoacido citrullina che durante la decomposizione si trasforma in ammoniaca. Sebbene non rappresenti un pericolo per la maggior parte delle persone, se si soffre di malattie dell'apparato urinario, è meglio evitarne il consumo. Anche le angurie con semi bianchi possono portare a gravi intossicazioni.

