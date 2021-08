Il nuovo caccia russo Su-75 farà venire il "mal di testa" agli Usa

https://it.sputniknews.com/20210810/il-nuovo-caccia-russo-su-75-fara-venire-il-mal-di-testa-agli-usa-12452353.html

La Russia si contenderà con gli Stati Uniti un posto d'onore nei cieli e sulla scena geopolitica, grazie al nuovo aereo tattico leggero Su-75 Checkmate, scrive il Wall Street Journal."Il Checkmate potrebbe diventare il secondo caccia monomotore al mondo dotato della più avanzata tecnologia di elusione radar", secondo quanto affermato nell'articolo.L'articolo indica come unico possibile rivale dell'aereo russo l'F-35 americano, sviluppato dalla Lockheed Martin, l'aereo più potente in servizio nell'aviazione militare USA. La pubblicazione spiega come il caccia americano sia richiesto nel mondo e, tramite la vendita di armamenti, sia fonte di guadagno per Washington, oltre ad essere impiegato a fini diplomatici.L'autore dell'articolo ha anche sottolineato le intenzioni del Cremlino di promuovere il Su-75 nei Paesi che cooperano con gli Stati Uniti nel campo della difesa, come Emirati Arabi, Argentina, India e Vietnam. Nel frattempo Mosca afferma che si tratta solo di un progetto commerciale. Il direttore generale della società statale "Rostec" Sergei Chemezov ha, quindi, esortato a non cercare implicazioni geopolitiche nel progetto russo.Chemezov ha sottolineato che al Su-75 saranno interessati quei Paesi che non possono permettersi di acquistare un F-35 per 120 milioni $. Secondo le prime stime, l'aereo russo costerà circa 30 milioni di dollari.L'autore dell'articolo afferma anche che al momento l'attuazione del progetto Checkmate è in stallo a causa della mancanza di fondi per la produzione degli aerei, nonstante il numero uno della United Aircraft Building Corporation, Yury Slyusar, abbia affermato a fine luglio che il Su-75 sarebbe stato assemblato in uno stabilimento a Komsomolsk sull'Amur. Il prototipo del nuovo Su-75 di quinta generazione è stato presentato per la prima volta al Salone internazionale dell'aviazione e dello spazio di Mosca. L'aereo è stato progettato principalmente per essere esportato nei paesi del Medio Oriente, Asia, Nord Africa e America Latina.Con un prezzo stimato di 25-30 milioni di dollari, il Checkmate sarà il principale concorrente del francese Rafale, dello svedese Gripen e dell'americano F-35, che costano dalle due alle tre volte in più rispetto al velivolo russo. Il primo volo è previsto per il 2023, mentre la produzione in serie dovrebbe cominciare 2025.

