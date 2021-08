Il green pass sul posto di lavoro non serve per il segretario della Uil

“Io sono vaccinato e sono favorevole al green pass per l’accesso agli eventi, ai concerti. Ma per tornare al posto di lavoro non serve, bastano già tutti quei protocolli di sicurezza usati finora e frutto dell’accordo tra governo e parti sociali dello scorso aprile, protocollo firmato quando i vaccini c’erano già, ricordiamolo”, dice Bombardieri in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, nella quale ha affrontato principalmente i temi degli ammortizzatori sociali e del costo che questi avranno per tutti.