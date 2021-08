https://it.sputniknews.com/20210810/il-fumo-abbassa-il-livello-di-anticorpi-dopo-la-vaccinazione-contro-il-coronavirus-12459138.html

Ricercatori giapponesi hanno trovato un legame tra fumo e livelli di anticorpi nelle persone immunizzate con il vaccino Pfizer. 10.08.2021, Sputnik Italia

Ricercatori giapponesi delle università di Medicina Dokke e Jichi hanno identificato fattori che influenzano la concentrazione degli anticorpi dopo la vaccinazione, emerge da uno studio pubblicato sul portale medRxiv. Gli autori del lavoro hanno prelevato il sangue di 378 operatori sanitari (255 donne, 123 uomini) tre mesi dopo l'inoculazione con il secondo componente del vaccino Pfizer per misurare i livelli degli anticorpi protettivi contro SARS-CoV-2. L'analisi ha preso in considerazione i dati sulla storia medica, l'età ed eventuali vizi nocivi per la salute. I ricercatori hanno quindi confrontato le analisi di fumatori e volontari che non avevano mai usato tabacco. Come si è scoperto, la concentrazione di anticorpi nel sangue del primo gruppo, indipendentemente dal sesso, era inferiore alla norma di 140-250 unità. L'età si è rivelata un altro fattore determinante, con i soggetti più anziani con i livelli di IgG più bassi. Secondo gli immunologi, smettere di fumare può migliorare l'efficacia individuale del vaccino: chi abbandona questo vizio ha un'immunità cellulare più forte.

