I popoli indigeni brasiliani chiedono alla CPI di indagare su Bolsonaro per ‘genocidio’

L'Articolazione dei Popoli Indigeni del Brasile (Apib) si è rivolta alla Corte Penale Internazionale (CPI) per chiedere aiuto nella messa in stato di accusa... 10.08.2021, Sputnik Italia

È la prima volta nella storia che i popoli indigeni si appellano direttamente alla CPI.Il 4 agosto, la Camera dei deputati, la camera bassa del parlamento brasiliano, ha approvato un disegno di legge che facilita la legalizzazione delle terre occupate dalle imprese, compresi i territori dell'Amazzonia, nonostante le critiche caustiche degli attivisti verdi e dei diritti umani. Le terre in questione sono per lo più abitate da indigeni, che dovranno dimostrare di aver occupato il territorio prima dell'entrata in vigore della Costituzione del 1988. Altrimenti una scappatoia nella legislazione brasiliana, chiamata Marco Temporal, permette la legalizzazione delle terre occupate dagli abusivi.Gli indigeni, che costituiscono circa lo 0,5% della popolazione brasiliana, detengono il 13% delle sue terre, soprattutto nella regione amazzonica. Le tribù indigene sono considerate i guardiani della cultura e della diversità forestale del Brasile. Nei primi due anni del governo di Bolsonaro, la deforestazione è aumentata del 48%, toccando un tasso record dal 2008, con oltre 1 milione di ettari che sono scomparsi.

