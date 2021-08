https://it.sputniknews.com/20210810/green-pass-per-garante-della-privacy-gestori-di-bar-e-ristoranti-possono-chiedere-carta-identita--12458435.html

Green pass, per Garante della Privacy gestori di bar e ristoranti possono chiedere carta identità

Ieri la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese aveva sostenuto esattamente il contrario, sottolineando che solo le forze dell'ordine possono effettuare...

Rispondendo ad una precisa osservazione della Regione Piemonte a nome dell'assessore agli Affari legali Maurizio Marrone, che voleva la conferma in base a cui baristi e ristoratori non potevano e non dovevano fare controlli ai propri clienti in quanto funzioni peculiari di un pubblico ufficiale, il Garante della Privacy ha risposto a sorpresa l'opposto, sostenendo che in base al Dpcm varato da Draghi anche queste figure professionali hanno il dovere e il diritto di chiedere ai propri visitatori il Green pass e il documento d'identità.Proprio ieri la titolare del Viminale Luciana Lamorgese aveva sostenuto l'opposto in merito ai controlli dei documenti d'identità da parte di titolari di bar e ristoranti.Prima ancora il governatore del Veneto Luca Zaia aveva affermato che il compito dei ristoratori è "fare bistecche", non i poliziotti.

Andrea DI QUALE PRIVACY É GARANTE QUESTO CIALTRONE? 1

Andrea E QUESTO CIALTRONE NON HA UN NOME E COGNOME? SI CHIAMA "GARANTE DELLA PRIVACY"? É UN NOBILUOMO? LA SOLA COSA CHE NON MANCA IN ITALIETTA SONO GLI ESEMPI E LE CONFERME DELLA SCHIZOFRENIA DELLO STATO, DELL' ASSENZA DI DIGNITÀ E DI RISPETTO PER IL POPOLO. IN UNA COLONIA GOVERNANO I PEGGIORI (SERVE SOLO CHE SIANO SERVI). LO STATO BORGHESE SI ABBATTE NON SI CAMBIA. 1

italia

