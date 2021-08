https://it.sputniknews.com/20210810/green-pass-da-napoli-allalto-adige-le-prime-sanzioni-ai-danni-di-ristoratori-e-clienti-12454158.html

Green pass: Da Napoli all'Alto Adige le prime sanzioni ai danni di ristoratori e clienti

Green pass: Da Napoli all'Alto Adige le prime sanzioni ai danni di ristoratori e clienti

Da Napoli all'Alto Adige, le prime sanzioni amministrative ai danni di clienti e gestori di attività fioccano, dopo l'introduzione del green pass obbligatorio...

L’ultima giunge dalla Val Badia, dove un'esercente ha ricevuto 400 euro di multa, perché nell’attività mancavano i presidi igienizzanti, come i disinfettanti, e lo staff non indossava le mascherine, riporta il Fatto Quotidiano.Ad avvertire i carabinieri alcuni turisti. I militari hanno beccato il titolare e il personale senza le mascherine e privi dei guanti in lattice.Ma i gestori si sarebbero anche rifiutati di dare spiegazioni sul perché non hanno effettuato il controllo del green pass ai clienti presenti nel locale.Va detto che il ristoratore altoatesino si è fatto trovare sprovvisto di tutta una serie di indicazioni richieste dai protocolli e dalle normative. All’esterno dell’attività non era esposto neppure il cartello che indicava la capienza massima del locale.Ora spetta al governatore della Provincia autonoma, su suggerimento dei carabinieri, valutare l’eventuale sospensione dell’attività.Qui le indicazioni su chi e come può controllarci il green pass.

