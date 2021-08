https://it.sputniknews.com/20210810/green-pass-al-contrario-in-austria-bar-non-accetta-clienti-vaccinati-contro-il-covid-12456452.html

Green pass al contrario: in Austria bar non accetta clienti vaccinati contro il Covid

Green pass al contrario: in Austria bar non accetta clienti vaccinati contro il Covid

Un pub nella regione di Salisburgo si rifiuta di servire le persone che si sono fatte vaccinare contro il coronavirus, ha riferito la stazione radio locale ORF... 10.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-10T17:28+0200

2021-08-10T17:28+0200

2021-08-10T17:28+0200

società

austria

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0f/9313840_0:330:2937:1982_1920x0_80_0_0_0356a3eacc38c03acda4a8e22543387c.jpg

Si nota che questa "scelta controcorrente" è stata fatta da un proprietario di un negozio di prodotti biologici, che ha annesso un piccolo bar. Nell'esercizio commerciale, che si trova nel comune di Strobl am Wolfgangsee, vengono serviti caffè e dolci solo alle persone non vaccinate contro il coronavirus.Il sindaco del paese Josef Weikinger ha riconosciuto che una scelta simile non è contraria alle leggi, tuttavia ha lanciato un appello ai propri concittadini per astenersi dal recarsi in questo bar.Il proprietario del bar si è rifiutato di rilasciare un'intervista alla stazione radio. Silvia Traunwieser, professoressa di filosofia del diritto all'Università di Salisburgo, ha osservato che "la pandemia di Covid-19, con tutte le sue conseguenze, sta dividendo la società".Non è la prima volta che alle persone vaccinate contro il Covid viene rifiutato un servizio. Ad esempio la scorsa settimana si è saputo che il proprietario di una compagnia di taxi nel Missouri (Stati Uniti), contrario alla vaccinazione contro il Covid, ha dichiarato che non avrebbe fatto viaggiare clienti in mascherina o che si sono fatti vaccinare.

Irina Derefko Ha fatto benissimo!!! Questo bisogna fare. Chi è contrario alla terapia sperimentale come me, deve boicottare tutte le attività che chiedono il green pass e i gestori di attività che la pensano cosi', devono far entrare solo chi non ha fatto la terapia sperimentale. Vedremo chi la vincerà. 0

Némesis Decisione sacrosanta, anche considerando che i vaccinati possono veicolare varianti sconosciute e potenzialmente più pericolose, dovute alla reazione del virus nei confronti del preparato inoculato... 0

3

austria

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

società, austria, coronavirus nel mondo