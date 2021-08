https://it.sputniknews.com/20210810/germania-forse-somministrata-soluzione-salina-al-posto-vaccino-pfizer-ad-oltre-8mila-persone-12453212.html

Germania, forse somministrata soluzione salina al posto vaccino Pfizer ad oltre 8mila persone

Germania, forse somministrata soluzione salina al posto vaccino Pfizer ad oltre 8mila persone

Più di 8.500 persone in Germania potrebbero aver ricevuto una comune soluzione salina al posto del vaccino contro il coronavirus, si afferma in una... 10.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-10T15:04+0200

2021-08-10T15:04+0200

2021-08-10T15:04+0200

germania

incidente

vaccino

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1c/12306105_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a2aa843abf923d80ea137297721c9332.jpg

Va notato che questa conclusione è stata fatta sulla base dei risultati di un'inchiesta ancora in corso, avviata in precedenza in relazione al fatto avvenuto ad aprile quando un dipendente del centro di vaccinazione ha sostituito il vaccino Pfizer con una soluzione salina.Nell'occasione era stato riferito che una donna ha sostituito il siero anti-Covid con soluzione salina in sei casi, giustificando l'azione compiuta con la volontà di non comunicare di aver fatto cadere una fiala con le dosi di vaccino. Si sottolinea che la soluzione salina potrebbe essere stata somministrata a persone che hanno ricevuto vaccinazioni a determinati intervalli tra il 5 marzo e il 20 aprile. Ora alle persone non vaccinate a loro insaputa viene proposto di vaccinarsi. Secondo l'emittente locale NDR, la polizia ha scoperto che la donna che ha sostituito il vaccino con soluzione salina era scettica sulla pandemia di coronavirus, come mostrato dai suoi post nei social. Si sottolinea che l'inchiesta è stata intrapresa dal commissariato per reati a sfondo politico.

https://it.sputniknews.com/20210804/germania-inviera-nei-paesi-in-via-di-sviluppo-i-vaccini-astrazeneca-ordinati-in-precedenza-12382513.html

Irina Derefko Ha fatto bene! Ha salvato la vita a molte persone. Da medaglia!!! 1

thor OOOOOOPS.... 0

2

germania

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

germania, incidente, vaccino, coronavirus nel mondo