Gasparri: dura replica dell'Ambasciata cinese dopo il ‘Cina vergogna del mondo’, ma lui rilancia

In un post sulle Olimpiadi, il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, aveva scritto su Twitter parole sprezzanti e cariche di odio nei confronti della... 10.08.2021, Sputnik Italia

Al tweet del senatore ha risposto il giorno successivo, sulla stessa piattaforma, l’Ambasciata della Repubblica popolare cinese in Italia:L’ambasciata cinese ha anche aggiunto che:La controreplica al vetriolo di GasparriMa il senatore Gasparri non è rimasto in silenzio e un’ora fa ha postato un video in cui rincara la dose:“I cinesi si sono offesi per qualche mia battuta sulla rete”, ha detto Gasparri, quasi a voler ironizzare sulle sue stesse parole. “Io ribadisco – ha proseguito il senatore – che la Cina è una vergogna, perché nega ogni tipo di diritto. Sfido le autorità diplomatiche cinesi ad un pubblico dibattito con me sulle tesi di Biden. Quel Biden che si riteneva più amico della Cina del ‘pessimo e cattivo’ Trump.”E sul tema commerciale ha detto se c’è o meno concorrenza sleale ai prodotti occidentali “grazie al fatto che la Cina si sottrae a tutti i protocolli ambientali internazionali”.Ma Gasparri è un fiume in piena, tanto che include nella questione anche Greta Thunberg, criticandone il silenzio:“Greta tace sulla Cina. Che è quella che emette più di tutti nel mondo Co2. Èquella che riversa più plastica nel mare, che reprime le minoranze interne degli Uiguri, che continua a minacciare Hong Kong…”Al momento, al video del senatore Gasparri non è ancora pervenuta risposta da parte delle autorità cinesi.

Andrea GASPARRI CAROGNA FASCISTA TI ASPETTA PIAZZALE LORETO 2

franco296 Un tipico esempio di fallocefalo con la faccia da deretano. Non può che sparare "stronzate" a nastro. 1

