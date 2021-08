https://it.sputniknews.com/20210810/forze-armate-russe-riceveranno-20-nuovi-carri-armati-t-14-armata-entro-la-fine-dellanno-12459610.html

Forze armate russe riceveranno 20 nuovi carri armati T-14 "Armata" entro la fine dell'anno

Lo ha dichiarato il viceministro della Difesa Alexey Krivoruchko.

Entro la fine dell'anno, le forze armate riceveranno 20 nuovi carri armati T-14 "Armata", ha affermato il viceministro della Difesa russo Alexey Krivoruchko. Come ha aggiunto il viceministro, le forze armate riceveranno inoltre 18 droni da ricognizione e attacco di classi media e pesante e otterranno una brigata operativo-tattica di lanciamissili Iskander-M prima del previsto. Il T-14 è l'unico carro armato di terza generazione del dopoguerra. "Armata" è progettato per condurre combattimenti a diretto contatto con il nemico, supportare l'offensiva di piccole unità motorizzate ed eliminare i soldati nemici schierati nei rifugi e nelle zone aperte.T-14 ArmataIl T-14 ha un nuovo design: la torretta con il complesso di armamenti non è predisposta per l'alloggio di un carrista ed i tre membri dell'equipaggio sono in una capsula corazzata isolata situata nella parte anteriore. Il carro armato ha un'armatura multistrato combinata, una nuova armatura reattiva esplosiva e il complesso di protezione attiva "Afganit". La potenza del motore, secondo fonti aperte, può raggiungere i 1.500 cavalli; questo dovrebbe fornirgli una velocità massima in una strada asfaltata fino a 80 chilometri all'ora. L'armamento principale del veicolo è un cannone a canna liscia da 125 mm "2A82-1M", in grado di utilizzare granate guidate anticarro. Il nuovo carro è dotato delle più moderne attrezzature di bordo, tra cui un sistema informatico e di controllo del combattimento, stazioni radar e vari punti di osservazione.

