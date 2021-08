https://it.sputniknews.com/20210810/estonia-allorizzonte-tempi-duri-per-chi-dice-no-al-vaccino-anti-covid-12458699.html

Estonia, all'orizzonte tempi duri per chi dice no al vaccino anti-Covid



Le autorità estoni sono intenzionate a rendere più facili i licenziamenti dei lavoratori che rifiutano di farsi vaccinare contro il coronavirus.

Oggi il governo estone ha raggiunto un accordo di principio su una procedura che renderà più facile per i datori di lavoro licenziare i dipendenti che si oppongono alla vaccinazione e si rifiutano di fare i tamponi, ha affermato il ministro della Salute e del Lavoro Tanel Kiik.Secondo il ministro, in accordo con la proposta di modifica al decreto sui rischi biologici, i datori di lavoro avranno la possibilità di richiedere alle persone che lavorano in luoghi ad aumentato rischio di infezione di presentare un certificato di vaccinazione, malattia pregressa o risultato negativo del tampone.Ha osservato che in alcuni casi è richiesto un certificato anche in caso i contatti di un lavoratore siano inferiori a 50. Il governo propone di dare ai datori di lavoro la possibilità di rescindere in maniera semplificata anche il contratto di lavoro con i dipendenti se rifiutano di presentare il certificato di vaccinazione o si rifiutano di sottoporsi al tampone.Il testo del relativo decreto dovrebbe essere reso pubblico giovedì, quando il governo approverà ufficialmente le modifiche al decreto sui rischi biologici.In Estonia la campagna di vaccinazione viene realizzata con i sieri anti-Covid approvati dall'Ema: Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Janssen. Al momento il 50,5% della popolazione complessiva del Paese di 582.886 persone ha ricevuto entrambe le dosi del vaccino, secondo il ministero della Salute.

Andrea QUELLI CHE AVEVANO SCELTO LA LIBERTÀ DALL' URSS. ORA SONO SOLO UNA BASE MILITARE USA, UNA COLONIA COME L' ITALIETTA. GOVERNATA CON IL TERRORE DAI 'NUOVI' NAZIFASCISTI. 1

raus jUEde Un altro paese inutile che serve solo a complicare la cartina geografica. 0

