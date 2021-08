https://it.sputniknews.com/20210810/esperto-britannico-predice-il-futuro-del-coronavirus-12446915.html

Esperto britannico predice il futuro del coronavirus

Esperto britannico predice il futuro del coronavirus

Il Covid-19 diventerà nel giro di qualche anno un semplice raffreddore per Paul Hunter, professore di Medicina alla Norwich School of Medicine della University... 10.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-10T07:23+0200

2021-08-10T07:23+0200

2021-08-10T07:23+0200

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1a/11904358_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e689c9b4bed45e89f3ddad122435d941.jpg

Il Covid-19 diventerà presto "una malattia fondamentalmente diversa", diventando come le patologie provocate da altri coronavirus, responsabili del comune raffreddore, ritiene Paul Hunter, professore alla Norwich School of Medicine della University of East Anglia, che ha espresso il suo punto di vista in un articolo sulla rivista Spectator.Secondo l'esperto, il virus SARS-CoV-2 non scomparirà e come altri coronavirus, probabilmente si presenterà ripetutamente circa una volta ogni cinque anni. I vaccini, secondo Hunter, ne complicheranno la diffusione, anche se col tempo diventeranno meno protettivi contro le infezioni, ma permetteranno ai pazienti di evitare il ricovero e il decesso. Ha notato che gli altri coronavirus sono di natura stagionale e, di regola, raggiungono il picco in inverno, quindi si può presumere che ci sarà una situazione simile con questo virus. I nuovi ceppi di SARS-CoV-2 nascondono molte criticità, ma afferma che ci sono ragionevoli motivi per credere che la variante Delta potrebbe essere l'ultima pericolosa. "Dopo essere passato a fatica ad un nuovo portatore, il virus raramente funziona senza errori. Il virus è la chiave e l'infetto è il lucchetto. Dopo il salto, il virus si evolve rapidamente finché non impara ad aprire il lucchetto. L'opzione più adatta inizia a prevalere, dopodichè l'evoluzione rallenta drasticamente", ha spiegato Hunter. Il professore ha ipotizzato che la variante Delta sia la più virulenta, esprimendo dubbi sulla probabilità di un simile azione patogena in altre varianti.

https://it.sputniknews.com/20210801/perche-emergono-nuove-varianti-di-coronavirus--12350537.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus nel mondo