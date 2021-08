https://it.sputniknews.com/20210810/dopo-divorzio-bill-gates-scivola-al-5-posto-dei-piu-ricchi-secondo-forbes-12452856.html

Dopo divorzio Bill Gates scivola al 5° posto dei più ricchi secondo Forbes

10.08.2021

A seguito di un nuovo trasferimento di azioni alla sua ex moglie, il patrimonio di Bill Gates ora vale circa 129,6 miliardi $. La quarta posizione di uomo più ricco del mondo secondo Forbes è ora del fondatore di Facebook Mark Zuckerberg, la cui fortuna è stimata in 130,3 miliardi di dollari. La cassaforte degli investimenti del miliardario, Cascade Investment, ha trasferito la scorsa settimana quasi 2,4 miliardi di dollari di azioni a Melinda, secondo Forbes, che fa riferimento a nuovi documenti della Sec statunitense (authority per i mercati finanziari). A maggio Melinda ha beneficiato di un altro trasferimento del valore di 3,2 miliardi $ dopo l'annuncio della separazione. La coppia ha annunciato la separazione all'inizio di maggio. La scorsa settimana hanno presentato le condizioni per la divisione dei beni, concludendo così le pratiche per il divorzio dopo 27 anni di matrimonio. Secondo quanto riferito, il divorzio dei Gates è il più costoso al mondo, con un valore stimato di 127 miliardi di dollari.

