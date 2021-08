Consigliere OMS si dice 'ottimista' su epidemia di virus Marburg in Guinea: sarà contenuta

https://it.sputniknews.com/20210810/consigliere-oms-si-dice-ottimista-su-epidemia-di-virus-marburg-in-guinea-sara-contenuta-12456939.html

Lo ha riferito Robert Steffen, professore emerito di epidemiologia all'Università di Zurigo e consigliere dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.I funzionari sanitari della Guinea hanno confermato che un uomo è morto a causa della malattia, che ha tra i sintomi mal di testa, vomito ed emorragie, ha riferito lunedì l'OMS.Steffen, che ha presieduto il comitato d'emergenza dell'OMS su Ebola, ha detto che le speranze sono alte sul fatto che la diffusione del virus possa essere contenuta, dato che le persone venute a contatto con quelle decedute non avevano ancora sviluppato sintomi.L'individuo morto per il virus di Marburg si trovava nel distretto di Gueckedou, in Guinea, dove sono stati registrati casi di Ebola all'inizio di quest'anno. È la prima volta in assoluto che il virus viene segnalato nell'Africa occidentale.Steffen ha affermato che i funzionari sono preoccupati che il virus di Marburg possa diffondersi nei paesi vicini del Sierra Leone e della Liberia.Per quanto riguarda la mortalità del virus, l'epidemiologo ha fatto notare che dipende molto dal ceppo del virus.Il virus Marburg condivide somiglianze con l'influenza aviaria e la sindrome respiratoria del Medio Oriente, infatti si ipotizza che il virus venga trasmesso dagli animali agli esseri umani.Si ritiene che i pipistrelli della frutta africani siano l'ospite naturale del virus Marburg, ha dichiarato Steffen, sottolineando come gli animali e gli esseri umani sono a stretto contatto nell'Africa occidentale.L'ultimo focolaio conosciuto del virus di Marburg è stato registrato nel paese africano dell'Uganda nel 2017. Tre persone morirono nel focolaio segnalato nei distretti ugandesi orientali di Kween e Kapchorwa.Dal 1967 ad oggi sono stati segnalati 12 grandi focolai del virus di Marburg.

