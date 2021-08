https://it.sputniknews.com/20210810/coldiretti-vacanze-italiane-il-10-agosto-18-mln-di-italiani-sotto-le-stelle-in-camper-e-tenda-12450993.html

Coldiretti: vacanze italiane, il 10 agosto 1,8 mln di italiani sotto le stelle in camper e tenda

Coldiretti: vacanze italiane, il 10 agosto 1,8 mln di italiani sotto le stelle in camper e tenda

Se lo scorso anno la montagna e le campagne hanno spopolato tra le mete delle vacanze italiane d’agosto, quest’anno si aggiunge la vacanza in tenda o in... 10.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-10T13:08+0200

2021-08-10T13:08+0200

2021-08-10T13:08+0200

economia

coldiretti

estate

vacanze

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/925/59/9255945_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f654fcf23d759193bd61780aae7cb8d7.jpg

Secondo la stima di Coldiretti, 1,8 milioni di italiani hanno optato per la vacanza in camper, in roulotte o addirittura in tenda.Soluzioni scelte per stare in la famiglia, in condizioni di indipendenza e di distanziamento fisico rispetto agli altri, ma anche per risparmiare.Insomma, la pandemia e le esigenze sanitarie da essa imposte avrebbero risvegliato negli italiani lo spirito avventuriero da tempo sopito.In particolare, il sondaggio Coldiretti rileva che sarà la notte di San Lorenzo, dedicata alle “stelle cadenti”, quella in cui si concentrerà il picco della vacanza in tenda e/o in camper.Lo sciame meteorico delle Perseidi, quindi, fa optare i giovani per la tenda, mentre le persone di età più matura preferiscono la roulotte. Un'altra valida opzione è il camper, di proprietà o a noleggio, scelto da circa metà dei turisti "sotto le stelle".L’offerta di servizi c’èColdiretti scrive che l’Italia è preparata a questo tipo di turismo più indipendente e avventuriero.L’associazione dei coltivatori diretti, ricorda che “molte aziende agrituristiche di Campagna Amica si sono attrezzate con l’offerta di colazioni al sacco o con la semplice messa a disposizione di spazi per picnic, tende, roulotte e camper per rispettare le esigenze di indipendenza di chi ama prepararsi da mangiare in piena autonomia ricorrendo eventualmente solo all’acquisto dei prodotti aziendali”.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

economia, coldiretti, estate, vacanze