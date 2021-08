https://it.sputniknews.com/20210810/col-green-pass-piu-sicurezza-per-crisanti-e-una-bufala-pazzesca-12454511.html

Col Green pass più sicurezza? Per Crisanti è una "bufala pazzesca"

Col Green pass più sicurezza? Per Crisanti è una "bufala pazzesca"

Il noto virologo non garantisce la sicurezza dei sieri anti-Covid: "non conosciamo gli effetti a lungo termine dei vaccini covid, ma nemmeno dei vaccini fatti... 10.08.2021, Sputnik Italia

In un intervento su La7, durante la trasmissione In Onda, il noto virologo Andrea Crisanti, sin da sempre sostenitore della gravità del Covid e scettico sull'allentamento delle misure anti-contagio, ha espresso una posizione alquanto simile a quella dei no-vax in merito ai sieri anti-Covid e al contestato green pass.Crisanti ha poi sostenuto che la chiave per abbattere lo scetticismo ed i dubbi delle persone contrarie a farsi vaccinare è la trasparenza.Il virologo è convinto che anche un "non lo so" può essere interpretato come qualcosa di rassicurante per chi ha dei dubbi sulla vaccinazione.Sul green pass, Crisanti ha esplicitamente sostenuto che è solo uno strumento di "incentivo" per la vaccinazione, non uno di "sanità pubblica".Sempre sul Green pass, Crisanti ritiene necessario condurre attività di controllo per evitare la contraffazione.In merito al Green pass, ieri la titolare del Viminale Luciana Lamorgese ha chiarito che non spetta ai gestori di bar e ristoranti fare controlli e chiedere la carta d'identità ai clienti, bensì alla polizia, ed ha auspicato che la gente "rispetti le regole".

